(Görüntülü Haber) Yangında ölen kağıt toplayıcılarının cenazesi adli Tıp'a gönderildi (1)

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA



Beylikdüzü\'de kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında ölenlerin ikisinin Afganistan birinin ise Pakistan uyruklu olduğu belirtildi



Beylikdüzü \'nde Yakuplu Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynerde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kağıt toplayıcılarının ikisinin Afganistan birinin ise Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.