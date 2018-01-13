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(Görüntülü Haber) Yangında ölen kağıt toplayıcılarının cenazesi adli Tıp'a gönderildi (1)

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Beylikdüzü'de  kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

13 Ocak 2018 13:40

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'de  kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında ölenlerin ikisinin Afganistan birinin ise  Pakistan uyruklu olduğu belirtildi

Beylikdüzü \'nde  Yakuplu Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynerde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kağıt toplayıcılarının  ikisinin Afganistan birinin ise  Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.  Cenazeler, incelemenin ardından  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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