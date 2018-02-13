T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yangında ölen anne ve engelli iki kızı toprağa verildi

Sait KUZU/TERME(Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yaşamını yitiren bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz (58), bu ak

13 Şubat 2018 02:50

Sait KUZU/TERME(Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yaşamını yitiren bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz (58), bu akşam toprağa verildi.

Olay dün Terme ilçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz birlikte yaşadığı görme, işitme engelli olan ve konuşamayan Emine Semiz’in yanına bir süre önce İstanbul’da yaşayan diğer kızı işitme engelli olan ve konuşamayan Havva Gülen geldi. Anne ve kızları evde bulunduğu sırada sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anneannesi Sevim Semiz ve iki teyzesine sürpriz yapmak için İstanbul’dan Samsun’a gelen Selim Yağcı, eve geldiğinde alevleri görünce büyük şok yaşadı. Hemen itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Yağcı, yanan eve girerek anneannesini dışarı çıkardı. Ancak iki teyzesini kurtaramadı. Dumandan etkilenen Sevim Semiz, hayatını kaybetti. Havva Gülen ile Emine Semiz ise yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürüp, yanarak ölen iki kız kardeşin cansız bedenlerinidışarı çıkardı.

Anne ve kızlarının cenazeleri bugün Terme İlçe Devlet Hastanesi morgundan alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kadın Özyurt Mahallesi’nde bir akrabalarının evinin önünde akşam namazı öncesi cenaze namazları kılındıktan sonra Özyurt Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KUZUTERMESamsun DHASAMSUNun TermeSevim SemizHavva GülenEmine SemizOlayMahallesiSokaktaEmine SemizinAnneAnneannesi Sevim SemizSamsunaSelim YağcıHemenYağcıAncakDumandanSevim SemizhayatınıTermeDevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24