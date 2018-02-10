(Görüntülü Haber) Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye sırtında dışarı çıkardı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'DE 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı bir kadın itfaiye erinin sırtında dışarı ambulansa taşındı. Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak\'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında sabah saat 10:00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Apartman sakinleri panikle evlerini boşattı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Evinden çıkamayan yaşlı kadını bir itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı. Apartman sakinlerinin yanan çatı katında yaşayan 4 gencin hala içeride olduğunu söylemesiyle büyük panik yaşandı. Bu gençlerin sabah işe çıktıkları ve yangını haber alıp gelmeleri herkesi rahatlattı. Yangın çıkan binada oturan bir engelli kız ve yaşlı bir kadının bir araç içinde beklediği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda söndürüldü.