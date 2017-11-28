(Görüntülü Haber) Yangına giden itfaiyenin suyu tükendi, ev harabeye döndü

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi’nde dün gece çıkan yangına giden itfaiye aracının suyu tükenip, yanında takviye su tankeri de olmayınca ev kullanamayacak hale döndü. Ciğirler Mahallesi’nde Hasan Gümüş’e ait iki katlı evde dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline bir kilometre uzaklıktaki Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracında alevleri söndüremeden suyunun tükenmesi ve beraberinde takviye su tankerinin olmayışı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yangını mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangında can kaybı olmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, Kızılcahamam\'da meydana gelen bütün yangınlarda aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, “Kızılcahamam’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ton su kapasiteli bir tane itfaiye aracı var. Olaylara itfaiye aracıyla birlikte su tankeri gitmiyor. İtfaiye aracının 3 ton su kapasitesi var ve yangına ilk müdahalesinde suyu tükeniyor. Bu sırada Ankara veya Kahramankazan\'dan takviye ekip çağrılıyor ama onlar gelene kadar evler tamamen küle dönüyor. Ve ardından gelen takviye su tankerleri içerisindeki suyu dereye boşaltıp dönmek zorunda kalıyor. Oysa yangına gelen ilk itfaiye aracı ile su tankeri birlikte yola çıksa yangınlara müdahale edebilecekler” diye tepki gösterdi.