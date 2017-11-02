(Görüntülü Haber) Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 5 yaralı

Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA), KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde yangına gitmekte olan itfaiye aracı hafif ticari araçla çarpıştı. İtfaiye aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Çevreyolu Moymul Mahallesi Emniyet kavşağında meydana geldi. Beyköy Mahallesi\'ndeki ot yangınına gitmekte olan 32 yaşındaki Ahmet Yavuz yönetimindeki Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 43 UV 810 plakalı itfaiye aracı kavşakta 65 yaşındaki Mehmet Ali Kahraman\'ın kullandığı 43 UL 150 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İtfaiye aracı çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrildi. Kazada itfaiye aracının sürücüsü Ahmet Yavuz, itfaiye erleri 41 yaşındaki Mustafa Topuz ve 28 yaşındaki Samet Korkmaz ile hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Ali Kahraman ve yanında oturan aynı yaştaki Hatice Kahraman yaralandı. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.