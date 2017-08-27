(Görüntülü Haber) Yangın korkuttu

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Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde, tarım amaçlı sulama borularının bulunduğu depoda çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü

27 Ağustos 2017 18:09

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde, tarım amaçlı sulama borularının bulunduğu depoda çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü. İstiklal Mahallesi\'nde Özdemir Apartmanı\'nın altında bulunan zirai ilaç ve plastik sulama sistemleri satışı yapılan işyerinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Boruların alev aldığını fark edenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, itilerek olay yerinden uzaklaştırılan otomobil hasar gördü, zirai ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarından binada oturan Murat Yalçın, \"Mutfak tüpüm bitmişti balkonda tüpçüyü bekliyordum. Bir anda alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeyi aradım. Tehlikeyi ucuz atlattık\" dedi.

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