(Görüntülü Haber) Yanan uçakta inceleme

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazası sonrası Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu, olay yerine gelerek inceleme yaptı.



İniş yaptığı esnada pistten çıkarak alev alan TC-KON kuyruk tescilli özel jet uçağın hasarı gündüz saatlerinde daha ayrıntılı ortaya çıkarken Ulaştırma Bakanlığı inceleme ekibi uçağı ve çevreyi inceledi. Uçağın parçalarını toplatan ve uçağın içine girerek araştırma yapan ekip uçağın pistten çıkarak sürüklendiği bölgeyi de kontrol etti. Uçakla ilgili evrakları DHMİ görevlileriyle inceleyen ekip özellikle uçağın kokpit bölümünde detaylı bir inceleme yaptı. Uçağın sürüklenme hızını yavaşlattırdığı tahmin edilen ILS sistemlerinin bulunduğu kulübenin parçaları da toplandı. Kaza yapan uçağın, D-100 Karayolu\'na düşmemesinin de olası bir facianın önene geçtiği belirtildi