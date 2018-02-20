(Görüntülü Haber) Yanan otomobilde ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişiden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray\'ın cenazeleri, Turhal ilçesinde toprağa verildi.



Kaza, geçen pazar günü akşam saatlerinde, Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa\'dan akraba ziyareti sonrası il merkezine dönen Ahmet Paray\'ın (58) kullandığı 60 AP 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ahmet, eşi Kadriye (49) ve kızları Damla Nur Paray (18) ile genç kızın arkadaşı Evranur Gür (17) ve sürücünün kuzeni Selma Yalçın Oğuz (53) yanarak, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda DNA testi yapılan cenazelerden 4\'ü, sabah saatlerinde Tokat\'ta getirildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Turhal ilçesine götürüldü.



TABUTUNA KIRMIZI DUVAK KONULDU



Kazada ölenlerden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray için Turhal ilçesindeki asri mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Paray ailesinin yakınlarının yanı sıra Damla Nur Paray\'ın okul arkadaşları katıldı.



Cenazede Damla Nur Paray’ın tabutunun üzerine kırmızı duvak konuldu. Törene katılan arkadaşları, Damla Nur için \'\'Daha gelin olacaktı\'\' diyerek, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Paray ailesinin 3 ferdi, son yolculuklarına uğurlandı. 3 çocukları bulunan Ahmet- Kadriye Paray çiftinden geri oğulları Mehmet Erman ve Erkan Paray kaldı.



Aynı kazada yaşamını yitiren liseli Evranur Gür\'ün ise ikindi namazının ardından Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde toprağa verileceği belirtildi. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda bulunan Selma Yalçın Oğuz\'un DNA testinin ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.