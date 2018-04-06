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(Görüntülü Haber) Yanan hastanede savcı ve itfaiye incelemesi; Dış cephe kaplamasından numune alındı

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor

06 Nisan 2018 15:06

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İÇERİYE KİMSE ALINMIYOR Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil, poliklinik ve diğer girişlerine şerit çekildi. Polis ekipleri ve hastaneni güvenlik görevlileri bu kapılarda nöbet tutuyor. Hastaneye gelen ve içeri girmek isteyenler görevliler tarafından uyarılarak içeriye alınmıyor. DIŞ CEPHE KAPLAMASINDAN NUMUNE ALINDI Hastanede bir yandan da inceleme ve delil çalışması devam ediyor. Soruşturma için görevlendirilen savcılar hastanede inceleme yapıyor. İtfaiye ekipleri hastanenin dış cephe kaplamasından numune aldı. Bu numuneler daha detaylı incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı\'na gönderildi. Yine polis ve itfaiye ekiplerinin hastanenin elektrik tesisatında da inceleme yaptığı öğrenildi.

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