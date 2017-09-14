(Görüntülü Haber) Yan yana son yolculuklarına uğurlandılar

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ANKARA\'da park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Çamlıdere TEM\'deki Cankurtaran Rampası Su deposu mevkiinde Oktay Aslantaş yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR\'a arkadan çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan Oktay Aslantaş ile aynı aileden 61 yaşındaki Cemal, 53 yaşındaki Sare, 30 yaşındaki Selma ve 19 yaşındaki Seda Nur Aslantaş hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi için Maltepe\'de bulunan Altayçeşme Sarı Camii\'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.Cenazeye katılanlar tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Dua ve helallik alındıktan sonra cenazeler Yenidoğan mezarlığında yan yana toprağa verildi.