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(Görüntülü Haber) Yalova'da üreticilerden 'gölet' tepkisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Ortaburun köyündeki tarımsal sulama göletinin bir türlü faaliyete geçmemesi, bölgede üretim yapan çiftçilerin tepkisine neden oldu

06 Aralık 2017 19:49

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'nın Çınarcık ilçesi Ortaburun köyündeki tarımsal sulama göletinin bir türlü faaliyete geçmemesi, bölgede üretim yapan çiftçilerin tepkisine neden oldu. Bahçelerini dere suyu ile suladıklarını söyleyen üreticiler, 3 milyon metreküp kapasiteye sahip göletteki suyun boşa aktığını söyledi. Dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 yıl önce yapımına başlanan ve inşası tamamlanarak 4 yıl önce hatları döşenen Ortaburun Enver Keskin Tarımsal Sulama Göleti, faaliyete geçmedi. Bölgedeki üreticiler, 3 milyon metreküp kapasiteye sahip göletten bir türlü faydalanamadıklarını söyledi. Bölgede kesme çiçek ve sebzecilik yapıldığını belirten Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, üreticilerin tarımsal sulamayı artezyen kuyuları ve dere suyu ile yaptığını kaydetti. Gölet suyundan faydalanmaları durumunda verimin üçe katlanacağını vurgulayan Kanar, \"Gölet yapıldı, hatları da döşendi ama bu suyu kullanamıyoruz. Beldemiz 6 bin nüfuslu. 2 bin-2 bin 500 dönüm arazimiz, 400 de üreticimiz var. Bu su bizim can damarımız. Bölge halkı geçimini çiçekçilikle sağlıyor. 400 çiftçinin yüzde 90\'ı kesme çiçek üretimi, yüzde 10\'u da dış mekân üretimi yapıyor. Bu suya yaz aylarında daha çok ihtiyaç oluyor. Bu su bize verildiği zaman yüzde 300 verim artar\" dedi.

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