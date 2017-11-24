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(Görüntülü Haber) Yalova’da Fenerbahçe’nin potalarını Aziz Yıldırım açtı

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA) Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yalova'da "1907 okul 1907 pota" etkinliğine katıldı

24 Kasım 2017 16:24

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA) Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yalova\'da \"1907 okul 1907 pota\" etkinliğine katıldı. Başkan Yıldırım; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen öğrencileri yanına çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü\'nce yürütülen “1907 okul 1907 pota” projesi kapsamında Yalova’da 10 okula 17 pota yerleştirildi. Potaların açılışına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katılan Yıldırım’ı, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, okul müdürü Sedat Oymak, Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve öğrenciler karşıladı. Okul müdürünün odasında çay içen Yıldırım ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler, burada Yıldırım’a formalarını imzalattı. Okul bahçesinde düzenlenen törene de katılan Yıldırım, burada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen öğrencileri yanına çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Lisenin müdürü Sedat Oymak, Yıldırım’a katkılarından dolayı plaket takdim etti. İki potanın kurulduğu okulun spor sahasına geçen Yıldırım, burada da öğrencilerin basketbol müsabakasını izledi. Yıldırım, ardından Yalova Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etti. Kendisi de Fenerbahçeli olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Aziz Yıldırım\'ı karşılarken, ikili, dernek lokalinde çay içerek sohbet etti.

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