(Görüntülü Haber) Yalova’da bayram trafiğine ‘Drone’ ile denetim

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında trafik denetimleri drone ile yapılıyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı, kentteki trafik denetimlerinde ‘drone’ kullanmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için önceki yıllarda olduğu gibi bu bayram tatili için de bir dizi önlem alındığı belirtildi. Yalova’nın, İstanbul, Bursa, hem de Kocaeli’nin arasındaki üçgende bulunması ve 3 büyük şehri bir birine bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda Yalova’da yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde ilk kez drone ile havadan denetim yapıldı. Yalova ile Bursa’yı ve Yalova ile Kocaeli’ni bir birine bağlayan D-575 Karayolu’nda bayram boyunca özel denetimler yapacak. İlk kez drone ile denetim yapan Yalova Emniyeti ve Yalova Jandarması, Bursa Yolu’ndaki kontrol noktasında yapılan çalışmaları basına açtı. Drone ile sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri ile brandasız yük taşıyan kamyonlardaki ürünler denetlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Sinan Tiryaki, konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaparak, “Bilindiği gibi polis ve jandarmamızın görevi proaktiftir yani önleyicidir. Bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle biz de denetimlerimizi artırdık. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlamaları ve kaza seviyesini de minimuma düşürmek. Bizim göremediğimiz hatalar da oluyor. Teknolojik gelişmelerden de faydalanıyoruz. Bizim göremediklerimizi drone görüyor. Vatandaşlarımızda da bu konuda bir algı oluşturmak istiyoruz. Trafik kuralları ihlallerini yapmamaları hususunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz.”