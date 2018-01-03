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(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da komşularının iki gündür haber alamadığı Pakize Ceylan (76), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

03 Ocak 2018 21:48

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da komşularının iki gündür haber alamadığı Pakize Ceylan (76), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi\'ndeki Gözde Apartmanı\'nın 2’nci katındaki dairede yalnız yaşayan Pakize Ceylan\'dan haber alamayan komşuları, merak edip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca, apartman sakinleri polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle açık pencereden daireye girdiğinde, Ceylan\'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pakize Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pakize Ceylan’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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