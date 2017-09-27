T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Salih Ağpolat, evinde ölü bulundu

27 Eylül 2017 01:09

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Salih Ağpolat, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 18\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Üç katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Salih Ağpolat\'tan 5 gündür haber alamayan alt katta oturan annesi Gülhanım Ağpolat, oğluna bakmak için yukarı çıktı, içeriden kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Bunun üzerinde anne Ağpolat, diğer oğlu Yunis Ağpolat\'ı arayarak haber verdi. Gelen ağabey Yunus Ağpolat, kapıyı açamayınca, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde, Salih Ağpolat\'ı yatağında hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ağpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ağpolat’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gönderildi. Bekar olan Salih Ağpolat’ın sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASİVASSalih AğpolatOlayAlibaba MahallesiSokakGülhanım AğpolatBununAğpolatYunis AğpolatGelenYunus AğpolatkapıyıAğpolatın hayatınıCumhuriyetTıp Fakültesi AraştırmaUygulama HastanesiBekarSalih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24