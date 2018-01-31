(Görüntülü Haber) Yalan söyleyip dolandırdı, giderken para kolay kazanılmıyor dedi

Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde bayi Onur Genel\'e \'Bana eksik para üstü vermişsinö diye yalan söyleyip 100 lira dolandıran kimliği belirsiz şüpheli, bayiden çıkarken Para kolay kazanılmıyor dedi. Bandırma\'da 25 kadar bayi, büfe ve bakkalı yalan söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelinin 100 lira aldığı bayilerden biri olan Onur Genel, başından geçen olayı şöyle anlattı ?Biri kapıdan içeri girdi ve cebinden 80 lira çıkardı. ?Dün 2 tane sigara aldım 200 lira vermiştim, siz bana 100 lira para üstü vermiştiniz. 1 lira bozuk para istemiştiniz 80 lira para üstü çevirdiniz, fakat 180 lira vermeniz gerekiyordu dedi. Ben de saat kaçta geldiğini sordum, saat 3-4 gibi geldiğini söyledi. Kamera kayıtlarına bakacaktım ama o sırada bakamadım, bir dalgınlık oldu. Kafam karıştı, inandım ve 100 lira verdim. Giderken Para kolay kazanılmıyor, 3-5 lira olsaydı geri dönmezdim, ama 100 lira olunca mecburen döndüm dedi. Sonra da taksiye binip gitti. Bayi Onur Genel, aldatıldığını, aynı yolla dolandırılan başka bir bayi arkadaşının telefonla yaptığı uyarıdan sonra anladığını belirterek, ?Şüpheli şahıs gittikten 10 dakika sonra arayıp uyaran arkadaşım, aynı kişinin başka bayilere de gittiğini söyledi. Böyle böyle biri var dikkat et dedi, ama iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı o zaman anladım. Bandırma\'da 25-30 kişiye daha gitmiş. Polise haber verdim, kamera kayıtlarını da teslim ettim dedi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yalan söyleyerek özellikle tekel bayilerinden para sızdırdığı iddia edilen şüpheliyi arıyor.