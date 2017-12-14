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(Görüntülü Haber) Yakalanan dilenci kadın zabıtaya beddua etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da dilencilik yaparken yakalanan 43 yaşındaki İsmet Ş, kendisini yakalayan kadın zabıtaya beddua ederek tepki gösterdi

14 Aralık 2017 20:32

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da dilencilik yaparken yakalanan 43 yaşındaki İsmet Ş, kendisini yakalayan kadın zabıtaya beddua ederek tepki gösterdi. Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kent merkezinde dilenirken alınan 43 yasındaki İsmet Ş, yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken alınan ve Çorum Belediye Zabıta Müdürlüğüne götürülen İsmet Ş.’nin alkollü olduğu ayrıca engelli numarası yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada dilencinin üzerinden de 45 TL bozuk para çıktı. Paralarına el konulan dilenci zabıta görevlilerine, “Allah rızası için paralarımı geri verin üzerimde başka para yok” diye yalvardı. Erzincan’dan iki gün önce Çorum’a dilenmek için geldiği tespit edilen İsmet Ş.’nin engelli maaşının yanı sıra Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan da ekonomik destek aldığı iddia edildi. Kesilen para cezası üzerine kendisini yakalayanlardan kadın zabıtaya sinirlenen İsmet Ş, beddua ederek tepki gösterdi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat, zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sokakta çalıştırılan çocuk istismarının ve haksız kazanç olan dilenciliğin önüne geçmek için polis, zabıta, sosyal hizmet görevlisinden oluşan mobil ekip oluşturduğunu ve bu ekipler ve zabıtanın birlikte yaptığı çalışma sırasında benzer kişilerin alınıp gerekli cezai işlemleri yapıldığını söyledi.

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