(Görüntülü Haber) Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı (2)

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Esat Öztürk (57), yapımı süren yolun bahçesinden geçmesine öfkelenen Mehmet Alanbay (53) tarafından bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Öztürk\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan Alanbay gözaltına alındı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fen İşleri Müdürlüğü\'nün yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek için saat 09.30 sıralarında Seydilli Mahallesi\'ne geldi. Burada, Mehmet Alanbay ile Başkan Öztürk arasında tartışma çıktı. Bahçesinden yolun geçmesine tepki gösteren, ağaçların kesildiğini öne süren Mehmet Alanbay, kendisini ikna etmeye çalışan Başkan Esat Öztürk\'ü iki kez bıçakladı. Göğüs kafesinin alt kısmına aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan Başkan Öztürk, çağrılan ambulans helkopterle Kayseri kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. ERÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk\'tün sağlık durumunun iyi olduğunu, bıçak darbelerinin iç organlara zarar vermediğini söyledi. Prof. Dr. Dogru, \"Hastamızın hayati tehlikesi yok. Yaralarına dikiş atılarak, gerekli görüntüleme yapıldıktan sonra genel cerrahi servisinde yoğun bakımda gözetim altına alındı\'\' dedi. DÜN DE TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Mehmet Alanbay\'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Bu arada, Mehmet Alanbay\'ın dün yol yapımında çalışan personel aracılığıyla Başkan Öztürk\'ü tehdit ettiği öne sürüldü.