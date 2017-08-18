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(Görüntülü Haber) YABANCI ORMANCILAR KEÇİ SAĞDI

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/Erdemli(MERSİN),(DHA)MERSİN?in Erdemli İlçesi?nde 19 ülkeden gelerek eğitim gezisine katılan 30 ormancı, teknik çalışmaların yanı sıra Yörük çadırında ayran içip, keçi sağdı

18 Ağustos 2017 18:48

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/Erdemli(MERSİN),(DHA)MERSİN?in Erdemli İlçesi?nde 19 ülkeden gelerek eğitim gezisine katılan 30 ormancı, teknik çalışmaların yanı sıra Yörük çadırında ayran içip, keçi sağdı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TİKA işbirliğince yürütülen proje kapsamındaki etkinliğe Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Gözükara, Orman Bölge Müdür Vekili Yalçın Akın ve Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik de katıldı. Erdemli\'de ağaçlandırma yapılan bölgeler, tarım arazilerinin işlenmesi, iş makinelerinin çalışma teknikleri ile sulama suyu konularında bilgi alan yabancı konuklar daha sonra Yörük çadırında ağırlandı. Yayık ayranı ikram edilen konuklar, keçi sağma deneyimi de yaşadı. Genel Müdür Yardımcısı Gözükara, yaptığı açıklamada \"Bu yıl yaptığımız üçüncü gezi. 19 ülkeden 30 ormancıya çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Ormanlık arazilerimizi gezerken Yörük çadırını ziyaret ettik. Bu çadırlarımızda Yörük yaşamını da görüyorlar\" dedi.

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