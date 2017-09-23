(Görüntülü Haber) Yabancı diplomatlar Sagalassos'u gezdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) TÜRKİYE\'de görev yapan yabancı diplomatlar Burdur\'un Ağlasun İlçesi\'ndeki Sagalassos Antik Kenti\'ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki Kibyra Antik Kenti\'nde düzenlediği Senfonik Türküler Konseri için gelen Türkiye\'de görev yapan yabancı diplomatlar Ağlasun\'daki Sagalassos Antik Kenti\'ni gezdi. Gezide, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve eşi Tatjana Mucunska, Güney Afrika Büyükelçilik Müsteşarı Puleng Chaba, Vietnam Büyükelçiliği İkinci Katibi Thi May Nguyen, Küba Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Myvet Gonzalez, Kosta Rika Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gustavo Ramirez Baca, Kazakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Ayan Kolbay, Nijerya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Mukhtar Adamu, Kırgizistan Büyükelçiliği Müsteşarı Meder Abakirov, Kırgızistan İkinci Katibi Aizhan Tabaldieva ve büyükelçinin eşi Chinara Satybaldieva yer aldı. Heyete, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir ve Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci eşlik etti. Yabancı misafirlere Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkeoloğu Şakir Demirok tarafından Sagalassos\'un tarihi hakkında bilgi verildi. Yabancı misafirler Antik kentte bol bol fotoğraf çekti. Nijerya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Mukhtar Adamu, antik kenti görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, \"Burada bu tarihi yeri görmekten çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz bir şehir, huzur veren bir kent, doğal güzellikleri gerçekten büyüleyici, çok çok güzel bir kent gerçekten etkilendim\" dedi. Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, \"Burası çok güzel, çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz Türkiye\'ye bu güzellikleri koruduğu için ve bütün dünyaya gösterdiği için. Türkiye\'nin sadece burası değil, dört bir tarafında böyle güzel yerler olduğunu biliyorum ve korunduğu için çok memnunum\" diye konuştu. Makedonya Büyükelçisinin eşi Tatjana Mucunska, \"Burası Türkiye\'de tarih açısından gerçekten önemli bir antik kent. İlk defa geliyoruz ve çok beğendim. Çok güzel bir yer. Doğal güzelliği ve yapısı çok güzel\" dedi. Küba Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Myvet Gonzalez de \"Burada olmak çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kültür, berrak bir su. Böyle bir tarihi yerin bu güne kadar ulaşması gerçekten güzel\" diye konuştu.