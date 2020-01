(Görüntülü Haber) WorldFood Istanbul başladı

İSTANBUL,(DHA)- ITE Turkey’in Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) desteğiyle düzenlediği WorldFood Istanbul, 25. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı başladı. Türk gıda sektöründeki son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği fuar 10 Eylül\'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye gıda sektörünün önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan \'Gıda Dünyası’nın Türkiye Buluşması\' WorldFood Istanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerle buluştu. 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen fuarın ilk günü; sektöre yön veren isimlerin katılımları, ses getiren etkinlikler, ziyaretçilerle ilk kez buluşacak yeni ürünler ve geniş katılımcı profili ile dikkat çekti. \"FUARLAR GIDA SANAYİNİN ZENGİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR\" Fuarın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, \" Bu aslında Türk gıda içecek sektörünün Ar-Ge ve İnovasyonu ile vitrine çıkması demek. Yaklaşık 11 milyar dolar ihracat yapan gıda sektöründen bahsediyoruz. 5 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Fuarlar gıda sanayinin zenginliğini gösteriyor. İnşallah bu fuarların 20 bin metrekareyi bulmasını hedefliyoruz. Hedefimiz o şuanda yeterli ivme sağlandı. Türkiye\'de fuar enflasyonu var bu enflasyonun bir anlamda sadeleşmesi lazım. İhtisas fuarlarına dönülmesi gerekiyor. Bu konuda da TGDF olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz\" dedi. İthalat ve ihracat rakamlarına ilişkin bilgi de veren TGDF Başkanı Kopuz şunları söyledi: \"Bugün 80 milyona yakın Türk insanı ve ülkemizde konuk ettiğimiz yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciyi ürünleriyle besleyen, her yıl ülkemizi ziyaret eden yaklaşık 30 milyon turiste uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenilir gıda ürünleri sunan sektörümüz, 2011’den bu yana her yıl dış ticarette fazla veren sektörler arasında yer almaktadır. Ancak Gıda Sektörü, Türkiye’nin dış ticaretinde de olumsuz yansımalarını gördüğümüz, yakın coğrafyadaki gelişmelerden etkilenmekte, zaman zaman ihracatında kayıplar yaşamaktadır. Bundan dolayıdır ki, Gıda ve İçecek ihracatımız, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 oranında azalarak 11 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin gıda ve içecek ithalatı ise geçen yıl yüzde 2,5 oranında azalışla 5,6 milyar dolara düşmüştür. Bütün olumsuzluklara rağmen, geçen yıl dış ticarette 5,6 milyar dolar fazla veren gıda sektörünün, Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 2,8, dış ticaret karşılama oranı da yüzde 199,6 olmuştur.\" AŞÇILAR DERNEĞİ ŞOV DÜZENLEDİ Türk mutfağını ve yemek kültürünü tanıtmak ve zenginleştirmek adına çalışmalar yapan Aşçılar Derneği, etkinlik süresi boyunca ünlü şef ve aşçıları ağırlayarak, pişirme sanatının ilginç detay ve özel sunumlarını ziyaretçilerle paylaştı. Etkinliğe, International Taste & Quality Institute – iTQi ile birlikte katılan Aşçılar Derneği’nin standında geçmişten günümüze iTQi – Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award) kazanan yerli firmaların ürünleri sergilendi. Stantta yer alan Üstün Lezzetler Ödülü Sergisi, şefler ve someliyelerden oluşan bağımsız bir kuruluş olan iTQi’nin Üstün Lezzet Ödüllü Türk firmalarına ev sahipliği yaptı. FUARA ULUSLARARASI HEYETLER GELDİ Fuarın ilk gününde; Uluslararası Satın Alım Heyetleri arasında Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Kore, Hindistan, Irak, İsveç, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Ürdün ve Yunanistan’dan gelen firma yetkilileri yer aldı. WORLDFOOD ISTANBUL’DA NELER VAR? WorldFood Istanbul’da içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve sebze, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, kuruyemiş ve gıda bileşenleri başta olmak üzere pek çok ürün yer aldı. Gıda ürünlerinin üretim aşamasından, tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerdeki ürün, hizmet ve teknolojiler, fuarda buluştu.