(Görüntülü Haber) VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

DHA İSTANBUL - VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU Haber-Kamera Erhan TEKTEN - Hakan TARHAN - Olgucan KALKAN İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl Çocuklar İçin Koş temasıyla düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda Halk Koşusu\'nun da startı verildi. Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan İstanbul Maratonu, 42K Maraton, 15K, 10K, ve Halk Koşusunun start alması ile renkli görüntülere sahne oldu. Halk Koşusu\'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ve sanatçı Hülya Koçyiğit verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maratonda en renkli bölüm Halk Koşusu\'nda yaşandı. Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kafası üzerinde top sektiren, kangal köpeği ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı. NASUH MAHRUKİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ EN GÜZEL HAYALLERİMİZİ TAŞIYAN BİR YER 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki Halk Koşusu\'na katılan Nasuh Mahruki, Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu. Maratona her sene katıldığını belirten Mahruki, Çok iyi bir aktivite bu. Hem bir taraftan Adım Adım\'ın sivil toplum kuruluşları için bağış toplaması hem bir taraftan on binlerce insanın İstanbul\'un, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen insanları 5-10 kilometre dahi olsa yürütmesi, koşturması güzel bir şey. Hepimizin, çocukluğumuzdaki en güzel hayallerimizi taşıyan bir yer Boğaziçi Köprüsü. Onun için böyle yürüyerek geçme fırsatı az bulunur bir şey. Her sene gelmeye çalışıyorum dedi. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİ GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarla birlikte yürüyüşe katıldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde çocuklar koşulduğunu hatırlatan Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ülkedeki çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri için çalışıyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler, bunun için çalışıyoruz gece gündüz demeden. Bugün kurum çocuklarımızla birlikte yürüyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte yürüyoruz. İstiyoruz ki dünya üzerindeki her çocuğun geleceğe güvenle baktığı bir dünya olsun. Sadece Türkiye\'nin çocukları için değil, savaştan kaçıp ülkemize sığınmış Suriyeli, Iraklı çocuklar için de çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 1,5 milyondan fazla Suriyeli Iraklı mülteci çocuğu ağırlıyoruz. Onların da eğitim hayatına en iyi şekilde dahil olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İstiyoruz ki tüm çocuklar huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun ve iyi bir eğitim alsınlar. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi çocuklarımız için hayal ediyoruz dedi. BU KÖPRÜ SADECE ASYA VE AVRUPA KITASINI BİRLEŞTİRMİYOR, GÖNÜLLERİ DE BİRLEŞTİRİYOR Çocukların güvenli geleceği için çalıştıklarını aktaran Bakan Kaya, Bugün Bakanlık olarak ocuklarımızla birlikte tüm dünya çocukları için yürüyoruz. Bu köprü sadece Asya ve Avrupa Kıtası\'nı birleştirmiyor, gönülleri de birleştiriyor. Sporun birleştirici ruhu olduğuna inanıyoruz. Dünyadaki tüm çocuklar gülene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Myanmar\'da zulümden kaçar kadın ve çocuklara Türkiye el uzattı. Bangladeş\'teki kamplara Hanımefendi Emine Erdoğan\'la birlikte gittik. Gördük ki oradaki çocuklar açlıkla pençeleşiyor. 10 gündür hiçbir şey yememişti çocuklar. Günlerdir aç olan çocuklara Türkiye olarak el uzattık. Bugün Bangladeş\'te Türkiye mutfaklarında pişen yemekler var. O çocuklar insan onuruna yakışır şekilde Türkiye sayesinde açlıktan kurtuldular. Dünya üzerinde kim olursa olsun el uzatmaya devam edeceğiz. Somali\'de Arakan\'da olduğu gibi tüm dünya mazlumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Aylan bebekler, Ümran bebekler olmasın, tüm dünya çocukları huzurlu ve mutlu olsun diye konuştu.