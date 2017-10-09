(Görüntülü Haber) VİZE YASAKLARI BU AKŞAM BAŞLIYOR

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA



ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından bu akşam itibariyle vize yasağı başlıyor.



Yasaklar kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelen yolculara bugün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı. Yarın akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise yarın akşam 22.00\'dan sonra Türkiye\'ye giriş vizesi verilmeyecek.

BİR SIKINTI YAŞAMADIM



İki ülke arasında vize başvurularının askıya alınmasıyla başlayan süreçle ilgili olarak THY uçağıyla ABD\'den Türkiye\'ye gelen yolcular herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylemediler. Yolculardan Tüzen Atilla, “ Boston\'dan geliyorum. Burada çalışıyorum. ABD\'ye turistlik bir gezi yaptım. Gelirken havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşanan kriziden önce vize almıştım. 10 yıllık vizem var. ABD\'ye girişte herhangi bir olay yaşamadım. Çıkışta da bir sıkıntım olmadı. Arkadaşlarım orada tekrar seyahat etmek istiyorumö dedi.





KRİZİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM



Konferans için ABD\'ye giden Recep Yılmaz ise, “İyi bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bence iki ülkenin de yararına değil. Anlamış değilim için böyle bir şey yapıldığını. Çok yeni olan bir şey. Olay zaten dün oldu. Çok taze bir haber. Bence sadece oradaki Türkleri tedirgin edecek bir olay. Ama uzun vadede çözüleceğini düşünüyorum. Ben uzun vadede krizin devam edeceğini düşünmüyorumö diye konuştu.