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(Görüntülü Haber) Viranşehir'de kaçak ürünlere el konulması sırasında gerginlik

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polis kaçak tütün, şeker ve çaylara el koydu

03 Kasım 2017 22:50

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, polis kaçak tütün, şeker ve çaylara el koydu. Faturasız ürünlere el koyması sırasında esnaf ile polisler arasında gerginlik çıktı. Gerginlik polisin biber gazlı müdahalesi ile sona ererken, 5 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve Derik ve Urfa Caddesi üzerindeki işyerleri ile kaldırımlarda kaçak olarak çay, tütün ve şeker satıldığını belirledi. Polis bunun üzerine kaçak ürünlerin toplanması için öğleden sonra çalışma başlattı. Polisin işyerlerindeki kaçak ürünlere el koyması sırasında duruma esnaf tepki gösterdi. Gerginliğin uzaması ve esnafın engel olmaya çalışması üzerine polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Gazlı müdahaleden etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye götürülürken, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin bir saat süren çalışması sonunda faturası bulunmayan ve kaçak olarak satışı yapılan ürünlere el konulurken, 5 işyeri sahibi de gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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