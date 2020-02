(Görüntülü Haber) Vicdan Konvoyu Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- SURİYE\'de cezaevinde tutulan kadınların serbest bırakılması için İstanbul’dan 200 otobüsle yola çıkan 55 ülkeden 10 bini aşkın kadın, Vicdan Konvoyu ile Hatay’a ulaştı. Antakya’da bulunan fuar alanında bir araya gelen kadınlar, Suriye zindanlarında bulunan sessiz kadınların sesi olduklarını söyledi. Her biri Suriye’de tutuklu bulunan bir kadını temsil eden yazmaları kollarına kelepçe gibi dolayıp, 3 dakikalık sessiz çığlık atan dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 10 bini aşkın kadın, seslerini tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. Fuar alanında toplanan kadınlara hitap eden Vicdan Konvoyu Koordinatörü Gülden Sönmez şöyle konuştu: \"Bizler dünyanın birçok ülkesinden gelen kadınlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların hürriyeti için bir araya geldik. Suriye savaşının 7\'nci yılındayız değerli kardeşlerim. Mart ayında Suriye savaşının 7\'nci yılı. Artık yeter diyoruz. Ne çok öldük, ne çok acı çektik, ne çok çocuk ölümü seyrettik. Savaşları önlemeye biz kadınların gücü yetmiyor. Savaşı çıkartanlar sadece erkekler demek istemiyoruz. Ama kadınlar olarak savaşın karşısında yer almak istiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Yine de buradan sesleniyoruz. Savaşın artık ne bir hukuku kaldı, ne de bir ahlakı kaldı. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Kimyasal silahlarla çırpınarak ölen her çocuk ve hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair biraz daha umudumuzu kaybettiriyor. Her geçen gün daha da acımasız işkence yöntemleri keşfediyor insanlık ailesi, her geçen gün en ucuz toplu katliam silahları yarıştırıyoruz. Geleceğimizle beraber insanlığımızı da kaybetmekten korkuyoruz.\" Yapılan konuşmaların ardından konvoya katılan kadınlar Hatay\'da bir süre daha kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.