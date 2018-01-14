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(Görüntülü Haber) Velilerden "Okulumuz prefabrik binaya taşınmasın" eylemi

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi önünde bir araya gelen grup, okul önünde toplandı

14 Ocak 2018 17:13

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi önünde bir araya gelen grup, okul önünde toplandı. Burada okulun eski mezunları ile velilerden oluşan grup, okullarının prefabrik binalara taşınacağını belirterek, protestoda bulundu. Prefabrikte eğitim olmayacağını ve beton okul istediklerini belirten grup adına yaptığı açıklamada Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur, şunları söyledi: \" Mücadelenin herhalde artık sonuna geldik. İçeride görmüş olduğunuz prefabrik binalar okulumuzun sömestr tatilinde yıkılarak oraya taşınması ile son bulacak. Ama tabii bu son bulmayacak. Biz 6 yıldır okulumuza sahip çıkmak için, bu memleketin geleceğine, bu memleketin gençlerine sahip çıkmak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizle bu okul Türkiye\'nin en büyük,en kapsamlı,en eski mesleki teknik eğitim yuvası. Bu okul burada olduğu sürece biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz bu okulun buradan taşınmaması, bu okulun başka bir yere gitmemesi. Bugün yapılan inşaat planları ile bugün yapılan prefabrik binalarla bu çocukların gelecekleri hala belli değil. Biz bu okulun burada kalması, Türkiye Cumhuriyetine, Türk Milletine faydalı olabilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sanmasınlar ki \'okulumuz yıkıldı,taşındı, prefabriklere konuldu\'. Mesleki ve teknik eğitimin kalesi olan bu okulumuz devam ettiği müddetçe geçliğimizin,geleceğimizin, her zaman yanında olacağız.\"

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