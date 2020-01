(Görüntülü Haber) Veliler koro kurdu, çocuk haklarını şarkılarla anlattı (2)

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velileri, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 1 ay önce oluşturdukları koroyla çalışmalar yaparak, çocuklarına sürpriz konser düzenledi. Okul bahçesinde bir araya gelen 320 velinin çocuklara hak eşitliğini şarkılarla anlattığı etkinlik, klipleştirildi. Pamukkale ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu\'nda, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Okul, 1940\'tan itibaren çocuk haklarını savunma, öğretme ve haklar konusunda bilinçlendirme hareketi olarak evrensel çapta kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için sürpriz bir etkinlik planlandı. Etkinlik çerçevesinde veliler, koro oluşturarak, 1 ay boyunca mesai saatleri sonrası buluşup, hazırlık yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 12 Kasım Pazar günü bir araya gelen, etkinlik için beyaz gömlek ve beyaz pantolan giyen veliler, çocukları okulda eğitim gördüğü sırada koro düzeni aldı. Öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkarılan ve annelerinin etkinliğinden habersiz 220 öğrenci, anneleriyle babalarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Veliler, 9 müzisyen ve 16 öğretmenle enstrümanlar eşliğinde, çocuklar bahçeye çıkarken, \'Büyük Seslerden Küçük Yüreklere\' isimli şarkıyı söylemeye başladı. Çocuk haklarına dikkat çekmek için hazırlanan etkinliğe, Ülker Türcan\'ın yönetmenliğinde klip de çekildi. \'HER ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI VAR\' Zübeyde Hanım Anaokulu\'nun yapımını üstlendiği klip ile ilgili konuşan okul müdürü Nuran Özbellek, bu yıl farklı bir etkinlikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü kutlamak istediklerini söyledi. Özbellek, \"Okul olarak, velilerimize böyle bir projeden bahsettiğimizde onlar da çok heyecanlandılar. 320 veliyle akşamları çalıştık. Çocukları, \'dışarıda sizi bir sürpriz bekliyor\' diyerek çıkardık. Karşılarında büyük bir orkestra, kalabalık ve anne-babalarını görünce çok mutlu oldular. Kendi haklarını bilen, başkalarının hakkında saygı duyan bireyler yetiştirmek bizim zaten hedeflerimiz içerisinde. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun her çocuğun yaşama hakkı var. Savaşlarda çocuklar ölmesin diyoruz. Her çocuğun mutlu bir aile ortamında yaşama hakkı var. Biz de bir klip çekerek, daha büyük bir kamuoyuna paylaşmak istedik\" diye konuştu. \'DÜNYADAKİ HIRSLAR AZALMALI\' Öğretmen Medine Boz ise çocuk haklarına tüm dünyada önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, \"Aslında işin sadece taslağından haberdardık. Bize de sürpriz olması gerekiyordu; ama ben, çok beğendim. Az çok proje hakkında bilgimiz, vardı; ama detaylarından son anda, haberimiz oldu. Projenin ses getireceğini düşünüyorum. Çocuklarımız zaten bizim için çok değerli. Çocuklarımızın masumiyetlerinin devamı için de dünya hırslarının azaltılması gerekiyor. Çocuklar mutluysa ileride mutlu anne demek, mutlu baba demek\" dedi. Velilerden Özgül Bozbay da projede tüm velilerin gönüllü olarak yer aldığına dikkati çekip, şunları söyledi: \"Bütün dünyada hiçbir çocuğumuzun gözyaşı dökmemesi, mutlu bir hayat sürmeleri için bizimkisi küçücük bir mesajdı. İnşallah, tüm çocuklarımıza ulaşır. Sağlık ve barış içerisinde çok güzel günlerde, çocuklarımızın bir hayatları, yaşamları olur. Biz de Zübeyde Hanım Anaokulu olarak fark yaratmak istedik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.\"