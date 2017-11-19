(Görüntülü Haber) Veliler koro kurdu, çocuk haklarını şarkılarla anlattı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Zübeyde Hanım Anaokulu velileri, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla bir ay önce oluşturdukları koroyla çalışmalar yaparak, çocuklarına sürpriz bir konser düzenledi. Okul bahçesinde bir araya gelen 320 velinin çocuklara hak eşitliğini şarkılarla anlattığı etkinlik, kayıt altına alınarak klipleştirildi. Pamukkale ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle farkındalık etkinliği düzenledi. Okul, 1940\'tan itibaren çocuk haklarını savunma, öğretme ve bilinçlendirme hareketi olarak evrensel çapta kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için sürpriz bir etkinlik planlandı. Etkinlik çerçevesinde veliler koro oluşturdu, 1 ay boyunca mesai saatleri sonrası buluşup hazırlık süreci geçirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 12 Kasım Pazar günü bir araya gelen beyaz gömlek ve beyaz pantolan giyen veliler, çocukları okulda eğitim gördüğü esnada koro düzeni aldı. Öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkarılan ve sürprizden habersiz 220 minik öğrenci, anne ve babalarını karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. 320 öğrenci velisi, 9 müzisyen, 16 öğretmenin yer aldığı koro enstrümanlar eşliğinde, çocukların bahçede yer almasıyla birlikte \"Büyük Seslerden Küçük Yüreklere\" isimli şarkısını söylemeye başladı. Çocuk haklarına dikkat çekmek için hazırlanan etkinliğe, Ülker Türcan\'ın yönetmenliğinde klip çekildi. \"HER ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI VAR\" Zübeyde Hanım Anaokulu\'nun yapımını üstlendiği klip ile ilgili konuşan Okul Müdürü Nuran Özbellek, bu yıl farklı bir etkinlikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü kutlamak istediklerini belirterek, \"Okul olarak, velilerimize böyle bir projeden bahsettiğimizde onlar da çok heyecanlandılar. 320 veliyle akşamları çalıştık. Çocukları, \'dışarıda sizi bir sürpriz bekliyor\' diyerek çıkardık. Karşılarında büyük bir orkestra, kalabalık ve anne-babalarını görünce çok mutlu oldular. Kendi haklarını bilen, başkalarının hakkında saygı duyan bireyler yetiştirmek bizim zaten hedeflerimiz içerisinde. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun her çocuğun yaşama hakkı var. Savaşlarda çocuklar ölmesin diyoruz. Her çocuğun mutlu bir aile ortamında yaşama hakkı var. Biz de bir klip çekerek, daha büyük bir kamuoyuna paylaşmak istedik\" dedi. \"DÜNYADAKİ HIRSLAR AZALMALI\" Öğretmen Medine Boz, çocuk haklarına tüm dünyada önem verilmesi gerektiğini kaydederek, \"Aslında işin sadece taslağından haberdardık. Çünkü bize de sürpriz olması gerekiyordu. Ama ben çok beğendim. Az çok proje hakkında bilgimiz vardı ama detaylarından son anda haberimiz oldu. Projenin ses getireceğini düşünüyorum. Çocuklarımız zaten bizim için çok değerli. Çocuklarımızın masumiyetlerinin devamı için de dünya hırslarının azaltılması gerekiyor. Çocuklar mutluysa, ileride mutlu anne demek, mutlu baba demek\" dedi. \"ÇOCUKLARIN MUTLU BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN MESAJ VERDİK\" Velilerden Özgül Bozbay, projede tüm velilerin gönüllü olarak yer aldığına dikkati çekip, \"Bütün dünyada hiçbir çocuğumuzun gözyaşı dökmemesi, mutlu bir hayat sürmeleri için bizimkisi küçücük bir mesajdı. İnşallah tüm çocuklarımıza ulaşır. Sağlık ve barış içerisinde çok güzel günlerde çocuklarımızın bir hayatları, yaşamları olur. Biz de Zübeyde Hanım Anaokulu olarak fark yaratmak istedik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler\" diye konuştu.