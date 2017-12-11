(Görüntülü Haber) Vatan Partisi'nden Talal Silo'nun açıklamasında adı geçen kişiler hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) VATAN Partisi, terör örgütü PKK/PYD\'nin sözcüsü Talal Silo\'nun Türkiye\'ye sığındıktan sonra yaptığı itiraflarda adı geçen ABD\'li yetkililer ve PKK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve parti avukatları, Ankara Adliyesi\'ne gelerek Talal Silo\'nun ifadesinde adı geçen ABD\'li yetkililer Brett McGurk, General Stephen Towhsend ve General Joseph L. Votel ile aralarında \'Bahoz Erdal\' kod adlı Fehman Hüseyin ve Sabri Ok gibi isimlerin bulunduğu PKK\'lı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinin yetkililere verilmesinin ardından Adliye önünde basın açıklaması yapan Cengiz, \"ABD Ortadoğu\'yu karıştırarak bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışıyor. Hedefinde Türkiye var. Bölge ülkelerinin dayanışmasından tedirgin. İran ile ticareti yargılamaya çalışan ABD PKK/PYD\'ye silah vererek milli güvenliğimizi tehdit etmektedir\" dedi. SİLAHLAR ABD\'NİN KUZEY SURİYE\'DE KURDUĞU ÜSTLERDE SAKLANIYOR Örgütün Suriye\'deki sözcüsü Silo\'nun teslim olduktan sonra basına açıklama yaptığını hatırlatan Cengiz, \"Silo, ABD\'nin 2015\'te PKK/PYD\'ye yaptığı askeri yardımları gizleyebilmek için, Suriye Demokratik Güçleri adının kullanılmaya başlandığını söylüyor, bu amaçla kullanıldığını anlatıyor. Emirlerin ABD\'nin denetimindeki PKK/PYD\'nin Kandil\'den tayin ettiği liderlerden alındığını söylüyor. ABD\'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, General Stephen Townsend ve Votel ile yapılan toplantı ve görüşmelerde, Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak kararlar alındığını anlatıyor. PKK/PYD\'nin silahlandırılması bu kişiler tarafından organize edilmekte; silahlar Türkiye devleti karşı çıkmasın ve imha etmesin diye ABD\'nin Kuzey Suriye\'de kurduğu üslerde saklanmaktadır. Bu kişilerce PKK/PYD\'ye eylem planları sunulmakta, emirler verilmekte, bu plan ve eylemler doğrultusunda eylemler gerçekleşmektedir\" şeklinde konuştu.