(Görüntülü Haber) Vatan Partisi'nden NATO tepkisi

ANKARA\'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri, NATO aleyhine sloganlar atarak Türkiye\'nin NATO\'dan çıkması gerektiğini belirtti. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri, \'Atatürk düşmanı NATO\'dan çıkalım\' pankartı açıp, NATO aleyhine slogan attı. Burada grup adına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan açıklama yaptı. Reyhan açıklamasında,NATO tatbikatında yaşanan rezaletin, NATO’nun Türkiye’ye dönük ilk düşmanlığı olmadığını söyleyerek, \"Norveç’te yaşanan olay, yalnızca malûmun bir kez daha ilâm edilmesidir. Bir askeri ittifak olarak NATO, defalarca kez Türkiye düşmanı hareketlerde bulunmuştur. 2 Ekim 1992’de “Kararlılık Gösterisi” isimli NATO tatbikatında Saratoga isimli ABD savaş uçağı Muavenet isimli savaş gemimizi sözde yanlışlıkla vurmuş, gemi komutanımız dâhil 5 askerimizi şehit etmişti\" dedi. \"NATO\'DAN DERHAL ÇEKİLMELİDİR\" Reyhan, Vatan Partisi olarak şu önerilerden bulundu: \"Hükümet, TBMM’yi acilen toplamalı 18 Şubat 1952 tarihli 5886 Sayılı Türkiye’nin NATO’ya girişini onaylayan yasayı tartışmaya açmalıdır. Türkiye’nin Kuzey Atlantik Anlaşmasından çekileceği ilan edilmelidir. Bu anlaşmanın gereği olan bütün diğer anlaşmalardan da Türkiye tek taraflı olarak çekilmelidir. Türkiye’de NATO ve ABD’nin kullanımına sunulan Adana İncirlik, Diyarbakır ve Malatya Kürecik başta olmak üzere 15 askeri üs Türk ordusunun kullanımına verilmeli, yabancı güçler ülkeden çıkarılmalıdır. Türkiye, kendi güvenliği için öncelikle İran, Irak ve Suriye gibi komşu ülkeleriyle ayrıca Rusya, Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan gibi Asya ülkeleriyle sıkı ilişki kurmalıdır. Türkiye’nin zaten fiilen üyesi olmadığı, Türkiye\'nin güvenliğini sağlaması bir yana Türkiye\'nin güvenliğine tehdit oluşturan NATO\'da üye olarak kalması kabul edilemez. Türkiye bu fiili durumu resmiyete geçirmeli, NATO\'dan derhal çekilmelidir\" Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Grubun slogan atması Basın açıklaması Detay Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)