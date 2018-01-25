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(Görüntülü Haber) Vatan Caddesi'nde damperi açılan hafriyat kamyonu trafik tabelasını devirdi (4)

Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK- Murat SOLKA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı

25 Ocak 2018 22:23

Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK- Murat SOLKA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vatan Caddesi\'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yanlışlıkla damperi açtı. Damper trafik levhalarına çarptı. Kaza nedeniyle yol, Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Olay yerine vinç çağrıldı. Vinçle devrilen talebalaları kaldırma çalışması başladı.

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