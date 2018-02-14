(Görüntülü Haber) Vasat Cemaati lideri şahmerdan sarı tutuklandı (2)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil\'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarı, dün akşam Türkiye\'ye iade edilmişti. Ailesinin Türkiye’ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil\'den Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı\'nın elini öpmeye çalıştı. Sarı adliyede tutuklanarak, Metris Cezaevi\'ne götürüldü.