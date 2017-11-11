(Görüntülü Haber) Varto'da hendeklerin kazıldığı, bombaların patlatıldığı çukurlar asfaltla kaplandı

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, 8 ay önce kayyum olarak atandığı Belediye Başkanlığı görevinde 7 kilometrelik yolu asfaltladı. Kaymakam Çetin, PKK\'lı teröristlerin daha önce hendek kazdığı, bombaların patlatıldığı çukurların tek tek kapatıldığını ve sıcak asfalt döküldüğünü belirtirken, \"İlçede 26 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu\" dedi. İlçedeki asfaltlama çalışmalarıyla yakından ilgilenen Mehmet Nuri Çetin, Varto\'nun yaşanabilir bir bölge olması için gayret ettiğini söyledi. Belediye ekiplerince çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulunan Mehmet Nuri Çetin, ilçede 8 ayda yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı. PKK terör örgütü tarafından yollarda hendekler kazıldığını hatırlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, şöyle dedi: \"Sıcak asfalt yaptığımız yola daha önceden hendek ve çukurlar kazılarak şehrin göbeğine bomba yerleştirmiştiler. Şimdilik bu çukur ve bomba olan yolu sıcak asfaltla kaplamaya çalışıyoruz. 26 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu. İlçede yollar toz, toprak içinde ve çok kötüydü. Çarşı merkezindeki parke taşından yapılmış yollar ise yıpranmıştı. Yaklaşık 5 kilometre sıcak asfalt hedeflemiştik. Şu ana kadar 7 kilometre sıcak asfalt yaptık. Şu anda yol yaptığımız güzergah daha önce terör örgütleri tarafından kazılan çukurların merkezi, çatışmaların olduğu yerdi. Şimdi bu sokaklar asfaltlanıp hizmet görüyor. Tek amacımız; halka hizmet. Bundan sonrada ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde yapılamayan tüm yollarımızı sıcak asfaltla yapmaya çalışacağız. Çünkü sıcak asfaltın ömrü daha uzundur. Sıcak asfalt olarak ilk yaptığımız yolumuzun peyzaj çalışmasını yaptık. Elektrik ışıklandırmasını yapıyoruz. Bu caddemiz yürüyüş parkuru olacak. Vartolu hemşerilerime hayırlı olsun.\"