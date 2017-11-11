T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Varto'da hendeklerin kazıldığı, bombaların patlatıldığı çukurlar asfaltla kaplandı

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto İlçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, 8 ay önce kayyum olarak atandığı Belediye Başkanlığı görevinde 7 kilometrelik yolu asfaltladı

11 Kasım 2017 19:24

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, 8 ay önce kayyum olarak atandığı Belediye Başkanlığı görevinde 7 kilometrelik yolu asfaltladı. Kaymakam Çetin, PKK\'lı teröristlerin daha önce hendek kazdığı, bombaların patlatıldığı çukurların tek tek kapatıldığını ve sıcak asfalt döküldüğünü belirtirken, \"İlçede 26 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu\" dedi. İlçedeki asfaltlama çalışmalarıyla yakından ilgilenen Mehmet Nuri Çetin, Varto\'nun yaşanabilir bir bölge olması için gayret ettiğini söyledi. Belediye ekiplerince çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulunan Mehmet Nuri Çetin, ilçede 8 ayda yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı. PKK terör örgütü tarafından yollarda hendekler kazıldığını hatırlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, şöyle dedi: \"Sıcak asfalt yaptığımız yola daha önceden hendek ve çukurlar kazılarak şehrin göbeğine bomba yerleştirmiştiler. Şimdilik bu çukur ve bomba olan yolu sıcak asfaltla kaplamaya çalışıyoruz. 26 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu. İlçede yollar toz, toprak içinde ve çok kötüydü. Çarşı merkezindeki parke taşından yapılmış yollar ise yıpranmıştı. Yaklaşık 5 kilometre sıcak asfalt hedeflemiştik. Şu ana kadar 7 kilometre sıcak asfalt yaptık. Şu anda yol yaptığımız güzergah daha önce terör örgütleri tarafından kazılan çukurların merkezi, çatışmaların olduğu yerdi. Şimdi bu sokaklar asfaltlanıp hizmet görüyor. Tek amacımız; halka hizmet. Bundan sonrada ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde yapılamayan tüm yollarımızı sıcak asfaltla yapmaya çalışacağız. Çünkü sıcak asfaltın ömrü daha uzundur. Sıcak asfalt olarak ilk yaptığımız yolumuzun peyzaj çalışmasını yaptık. Elektrik ışıklandırmasını yapıyoruz. Bu caddemiz yürüyüş parkuru olacak. Vartolu hemşerilerime hayırlı olsun.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihDHA MUŞ VartoKaymakamı Mehmet NuriBelediye BaşkanlığıKaymakamPKKMehmet NuriVartoBelediyeBelediye Başkan Vekili Mehmet NuriYaklaşıkTekBundanSıcakElektrikBuVartolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24