(Görüntülü Haber) Varto Kaymakamından 110 kız öğrenciye tablet

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA)Muş\'un Varto Kaymakamı ve Belediye BaşkanVekili Mehmet Nuri Çetin Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda eğitim gören 110 kız öğrenciye tablet dağıttı. Mehmet Nuri Çetin, beraberinde Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu\'nu ziyaret etti. Burada Ortaokul Müdürü Mehmet Sever\'den okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Çetin, toplantı salonun da toplanan öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çetin ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere tabletlerini dağıttı.Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Mehmet Sever, tabletlerin alınmasında emeği geçen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve Rektör Fethi Ahmet Polat\'a teşekkür etti.