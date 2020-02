(Görüntülü Haber) Van'ın kayak merkezi sezonu açamadı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde 8 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, bu yıl hizmet veremedi. Kar yağışının az olması ve kayak merkezindeki pistte istenilen kar kalınlığına ulaşılamaması nedeniyle tesis, bu yıl hizmete açılamadı. Van merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan ve her kış sezonunda binlerce kayakseveri ağırlayan 2 bin 800 rakımdaki Abalı Kayak Merkezi, bu yıl kayakseverlere hizmet veremedi. Her yıl Mart ayının sonuna kadar binlerce kişinin kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboard yaptığı ve çevre illerden de birçok kayakseverin geldiği Abalı Kayak Merkezi, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezonu açamadı. Bu durum ise en çok kayakseverleri üzdü. MİLLİ SPORCULAR DA GELİYORDU Kayak Merkezinde görevli Veysel Alçiçek, bu yıl yeteri seviyede kar yağmadığı için Abalı Kayak Merkezi\'nin hizmet vermediğini söyledi. Alçiçek,\"Ben burada çalışıyorum. Bu sene kar isteniyen seviyede yağmadı. Bu tesiste snowboard, kayak, kayaklı koşu ve rafting gibi sporlar yapılıyor. Daha önceki yıllarda tessi aralık ayında açılıyor, mart ayının sonuna kadar hizmet veriyordu. Her yıl kar kalınlığı bir metreyi geçiyordu. Bu yıl yeteri kadar yağmadı. Bu nedenle tesisimizi açamadık. Her yıl buraya binlerce kayaksever geliyordu. Milli sporcular da antremanlarını burada yapıyorlardı\" dedi.