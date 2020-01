(Görüntülü Haber) Van’ın Akdamar Adası'nı 9 ayda 109 bin turist ziyaret etti

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN Gölü\'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006\'da restore edilerek yılda bir kez farklı tarihlerde ibadete açılan ancak son 2 yılda ayin yapılmayan tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu Akdamar Adası\'nı bu yılın ilk 9 ayında 109 bin 583 tatilci ve turist ziyaret etti. Ada, geçen yıl ise 82 bin kişiyi ağırlamıştı. Gevaş İlçesi\'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van\'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası\'na gelen turislerin büyük çoğunluğu İranlılar\'dan oluşuyor. Tekne ile Akdamar adasına gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Turistler, bol bol selfie çekiyor. Özellikle İranlılar\'ın ilgi gösterdiği adayı, geçen yıl 82 bin kişi ziyaret ederken, 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583 yerli ve yabancı turistin Akdamar adasını ziyaret ettiği belirtidi. ADA TAM BİR CENNET Tahran\'dan eşi Masume ile gelen İranlı Sina Esayena, daha önce internette gördüğü Van’ın Akdamar Adası\'na ilk kez geldiğini belirterek, \"Burası tam bir doğa cenneti. Daha önce İnternet üzerinde Akdamar Adası\'nı takip ediyordum, merak ettim. Bu merakım beni buraya getirdi. Eşimle birlikte buraya geldik ve Akdamar Kilises\'ini ziyaret ettik. Çok güzel anılarımız oldu. Önümüzdeki yıl kalabalık bir grupla yine buraya ziyarete geleceğiz\" dedi. İzmir’den eşi ile Van\'a gelen Emekli Mühendis Tevfik Ulutaş ise, Akdamar Adası\'nın görülmeye değer bir yer olduğunu, herkesin gelip burayı görmesi gerektiğini söyledi. ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL ARTIYOR Van’da gelen turistlere organizatörlük yapan Harun Toprak da, Van’ın Gevaş ilçesi’nde bulunan Akdamar Adası\'nın görülmeye değer doğal bir cennet olduğunu belirterek şöyle dedi: Buraya gelen misafirlere yardımcı oluyoruz. Bölgemizi tanıtıyoruz.Akdamar Adası bin 100 yıllık bir tarihe sahip. Her yıl gelen misafir sayısı artıyor. Bu yıl 100 bin civarında misafir ağırladık. Zaten kiliseye gelenler aşık oluyor. Çünkü duvarlardaki rövlefler hepsi Tevrat\'tan, incil’den olan işlemeler ve insanları hayran bırakıyor. Van Gölü halk arasında \'deniz\' olarak adlandırılıyor. Yeni gelip, görenler de \'deniz\' diyor. Van Gölü suyunun sudalı ve temiz oluşu, aynı zamanda cilt hastalıklarına ve mantar gibi hastalıklara iyi gelmesi de turistlerin ilgisini çekiyor. Bizim de çağrımız, daha çok tanıtım ve daha çok turist.\"