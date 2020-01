(Görüntülü Haber) Van'da tam donanımlı mobil sağlık aracı hizmete girdi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alınan ve içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı, Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun katıldığı törenle hizmete sokuldu. Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan ve içerisinde dijital tomografi, dijital röntgen çekimleri, ultrasonografi, jinekolojik muayene, genel poliklinik, ağız diş kliniği, laburatuvar ve acil sağlık hizmetlerinin yapılabileceği tam donanımlı mobil gezici sağlık aracı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğu, Van Büşekşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ergin Yanmaz , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici\'nin katıldığı törenle hizmete başladı. \'SAĞLIK HİZMETİ İÇİN VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİDECEĞİZ\' İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende gezici sağlık aracı ile ilgili protokolü imzalayan Van Valisi Zorluoğlu, daha önce atıl durumda olan mobil gezici sağlık aracının kırsal kesimdeki vatandaşlara sağlık hizmetinin verilmesi için faal duruma getirip hizmete soktuklarını belirterek şöyle konuştu: \"Daha önce belediyemizde kullanılmayan gezici sağlık aracını, sağlık müdürüğümüze devrettik. Bizler, gerek halk sağlığı, gerekse poliklinik hizmetleri için bu gezici hastanenin en etkin bir şekilde kullanılacağına inanıyoruz.Sağlık Müdürlüğü olarak bizler, bu gezici hastanemizle vatandaşımızın ayağına gideceğiz. Özellikle hastanelere gitmekte zorlanan yaşlı hastalarımız ve rutin kontrollerini yapılması gereken kadın ve çocuk hastalarımız, bu güzel sağlık hizmetleri ile bu imkanla verebileceğimizi düşünüyoruz. İlimize, ilçelerimize, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.\" Vali Zorluoğlu, hizmete sokulan gezici sağlık aracının tam donanımla hastaneleri aratmayan cihazların bulunduğuna dikkat çekerek, \"Hakikaten bu gezici sağlık aracımız, tam bir hastane gibi. İçerisinde acil ünitesinden röntgen cihazına, laburutuvarından agız diş sağlığına, hatta kadın doğum için özel muayene odasına kadar, her türlü donanıma sahip cihazlar bulunup burada gerekli her türlü tedaviler yapılıyor\" diye konuştu. Vali Zorluoğlu, gezici sağlık aracının açılış kurdelesini kestikten sonra , aracın içerisini gezip, tibbi cihazlarla ilgili doktorlardan bilgi aldı.