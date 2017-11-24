(Görüntülü Haber) Van'da talihsiz kaza

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ VAN, (DHA) KAR KÜREME ARACININ SAVURDUĞU KAR YAĞINI ALTINDA KALAN TALİHSİZ KADININ İMDADINA ESNAF YETİŞTİ VAN\'da yaşayan talihsiz kadın fırından ekmek alıp, evine dönmek isterken, inanılmaz bir kaza yaşadı. Kar küreme aracının savurduğu kar yığını altında kalan talihsiz kadının yardımına çevre esnafı yetişti. Kadın yara almadan kurtulurken, yaşanan bu olayı işyeri kamerası saniye saniye kaydetti. Van şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, karla mücadele ekipleri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri Kale Yolu\'nda çalışma yaparken, ilginç bir kaza yaşandı. Yolu temizleyen kar küreme aracının savurduğu kar kütleleri, fırından ekmek alıp evine dönen bir kadının savrularak yere düşmesine neden oldu. Araç sürücüsü yan yolda olan kadını fark etmeyi yoluna devam ederken, talihsiz kadın ise bir anda kar kütleleri altında kaldı. Kadının imdadına da çevrede bulunan esnaflar yetişti. Hemen kar kütleleri altından çıkarılan kadın yara almadan kurtulurken, yaşanan bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.