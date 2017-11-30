(Görüntülü Haber) Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, bomba, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit\'te terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması YPS\'nin kış üslenmesine hazırlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kurubaş Mahallesi kırsalına \'Şehit Jandarma Er Ali Karaca\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 1 G-3 piyade tüfeği, 6 G3 piyade tüfeği şarjörü, 170 G3 piyade tüfeği fişeği, 2 Rus menşeili el bombası, 920 gram A-4 patlayıcı, 1 gece görüş dürbünü, 4 uyku tulumu, 3 mat, 1 sırt çantası, 1 piknik tüpü, 22 pil, 1 çaydanlık, 2 tencere, 2 fincan, 2 su bardağı, 2 tabak, 4 kaşık, 3 çatal, 500 gram çay, 1.5 gram küp şeker, 2 litre ayçiçek yağı, 500 gram zeytin ve 1 paket bulaşık deterjanı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

