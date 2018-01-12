(Görüntülü Haber) Van'da PKK'lıların su hattı çektiği 5 sığınak bulundu

VAN,(DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu. Jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilen sığınaklar imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenledi. \'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş\' adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi



Çizgili Mahallesi\'nin kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile yer altından su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.