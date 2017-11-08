(Görüntülü Haber) Van'da öğrencileri 'ısıtan' yardım

VAN, (DHA)- DOĞAN Holding çalışanları, Van\'ın Muradiye ilçesi Aşağı Argit köyünde eğitim gören 122 İlkokul öğrencisine kışlık bot, mont ve kırtasiye yardımı yaptı.



Muradiye İlçesi\'nde bulunan ve bu yıl eğitime başlayan Aşağı Argit İlk ve Orta Okulunda görevli sözleşmeli öğretmen Erkan Bulut, e- mail üzerinden Doğan Holding\'e ulaşarak, öğrencilerin kışlık bot, mot ve kırtasiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Doğan Holding çalışanları aralarında topladıkları para ile 122 öğrenciye yardımda bulundu.



Gönderilen yardımları İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ile öğrencilere dağıtan sözleşmeli öğretmen Erkan Bulut, öğrencilerin durumuna çok üzüldüğünü ve bu nedenle böyle bir girişimde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:



\"Ben yeni açılan okulda eğitim gören ilkokul öğrencilerinin ayaklarındaki eskimiş ayakkabıları görünce içim acıdı. Aklıma böyle bir e-mail atmak geldi. Burada kış şartları çok çetin geçiyor. \'Bu ayakkabılarla öğrenciler üşür\' dedim. Gönderdiğim e-mail üzerine duyarlı arkadaşlar bizi arayarak öğrencilerin ayakkabı numaralarını istedi. Biz de numaraları verdik. Nihayetinde öğrencilerin ihtiyacı olan botların yanında mont ve kırtasiye yardımında da bulundular. Öğrencilerim adına kendilerine teşekkür ediyorum.\"



Okul Müdürü Soner Erdem ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere bot ve montları giydiren Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ise şöyle dedi:



\"Bu okulda görevli sözleşmeli öğretmenimiz Erkan Bulut tarafından gönderilen e-mail sonucu Doğan Holding personeli tarafından gönderilen bu sıcak yardımlar, örencilerimiz açısından çok iyi oldu. Öğrencilerimizin yüzünü güldürdüler. Biz de öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olduk. Malum burası kış memleketi 6 ay kışı yaşıyoruz. Haliyle dağ köylerinde kış daha çetin geçiyor. Bu sıcak yardımlar iyi oldu, öğrencilerimizin ayakları üşümeyecek. Bu sıcak yardımlardan dolayı öğrenciler adına kendilerine teşekkür ediyoruz.\"

