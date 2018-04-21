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(Görüntülü Haber) Van'da MİT- polis operasyonu: PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir eve polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

21 Nisan 2018 14:36

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu ilçesinde bir eve polis ve MİT\'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbarın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa operasyon düzenledi. İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi\'nde bir eve yapılan baskında terör örgütü PKK\'ya ait olduğu belirlenen Kanas silahına ait 2 şarjör, Kalaşnikof marka silaha ait 3 şarjör, 20 kanas mermisi, 167 Bixi mermisi, 1 askeri tip palaska ve palaskaya takılı vaziyette 4 şarjör kılıfı, namlu ucu açılmış kurusıkı görünümlü bir tabanca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resminin bulunduğu 1 yaka rozeti, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait olduğu değerlendirilen 10 av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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