T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Van'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, 2 yaralı (3)

Behçet DALMAZ-Engin ERTÜRK/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde asker ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı

30 Ocak 2018 15:04

Behçet DALMAZ-Engin ERTÜRK/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde asker ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, 7\'si akraba, 8 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70\'inci kilometresinde meydana geldi. Van\'dan yüklediği sebze ve meyveleri Hakkari\'ye götüren Muzafefer Korkmaz yönetimindeki 65 EH 165 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Cevat Toprak yönetimindeki 65 EN 541 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Cevat Toprak ile yanındaki Cengiz Korkmaz, Cevdet Genco, Zübeyde Çanak ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile kamyon şoförü Muzaffer Korkmaz yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan Zübeyde Çevir ile kamyonda bulunan Sinan Bayhan ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Van\'daki hastanelere kaldırıldı. Minibüs yolcularının Van\'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi\'nden, Ağrı\'ya asker ziyaretine gittikleri ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZEngin ERTÜRKVAN DHA VAN GürpınarKazadaKazaVanBaşkaleVanHakkariMuzafefer KorkmazEHCevat ToprakENCengiz Korkmaz Cevdet Genco ZübeydeMuzaffer KorkmazMinibüsteZübeydeSinan BayhanKazanınAraçlarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24