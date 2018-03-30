(Görüntülü Haber) Van'da mart ayı sonunda karla mücadele çalışması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede zorlu çalışma yürütüyor. Van\'ın 2 bin 800 rakımlı Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen, Umuttepe ve Osmanlı mahallelerindeki yolların kardan temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezine 140, Çaldıran ilçe merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçimen, Umuttepe, Osmanlı mahalle yolları ile İran sınırının sıfır noktasında bulunan yayla ve hudut kalekol yollarını temizlemek için çalışmalarını gece- gündüz sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı bölgede, çalışmaların nisan ayının ortalarına kadar süreceği belirtildi. Çaldıran Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer, ekiplerin karla mücadele çalışmalarına ilişkin \"Ekiplerimiz şu anda Sarıçimen, Osmanlı, Umuttepe Mahalle yolları ile buralara bağlı yayla ve sınırda bulunan hudut kalekol yollarını temizlemek için karla mücadele çalışması yapıyor. Bazı noktalarda 3 metreye aşkın kar var. Günde ortalama 10 kilometre yol açarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmalar nisan ayının sonlarına kadar devam ediyor. Batı illerimizde insanlar denize girerken, bizler ise Çaldıran ilçemizde hala karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar ortalama bir ay daha devam eder. Karla mücadele çalışmasının yanı sıra merkez mahalleler de asfalt çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz kışın olumsuz hava şartlarından dolayı tahrip olan yollarımızda rotmiks kaplama dediğimiz soğuk asfalt ile yama çalışması yapmaktadır. Burada mevsim şartlarından dolayı yol yapım ve sıcak asfalt çalışmaları mayıs sonlarında başlıyor\" diye konuştu.