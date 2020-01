(Görüntülü Haber) Van'da kurulan kilim atölyelerinde 80 kadın çalışıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, dokumacılık sanatının yeniden canlanması için kentin dört ayrı bölgesine kilim atölyesi kurdu. Açılan atölyelerde 80 kadın, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatına yeniden hayat veriyor. Van Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı sağlamak ve unutulan değerleri gün yüzüne çıkarmak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, kentin 4 ayrı bölgesinde kurulan kilim atölyelerinde 80 kadın unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatına yeniden can veriyor. Her ilmeğinde bir alınteri, her desenin bir hikayesi olan el dokuması Van kilimleri, yine ayrı ayrı hikayeleri olan kadınlar tarafından göz nuru ile dokunuyor. Dokuduğu kilimleri satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken, yok olmaya yüz tutan bir değer de yaşatılıyor. Van kilimlerinin dünyaca ünlü olduğunu belirten kilim atölyesi usta öğreticisi Enver Özkahraman, atölyelerinde yok olmanın eşiğinde olan bir kültürü yaşattıklarını söyledi. Özkahraman, “Van Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde 4 ayrı noktada oluşturulan kilim atölyelerinde, Van kilimi dokunuyor. Aslında biz burada yok olmanın eşiğinde olan bir kültürü yaşatıyoruz. Van kilimi gerçekten çok kıymetli ve dünyaca ünlü. Bunu çok eski tarihi yapıtlarda görebiliriz. Yine bu kilimler bundan 50 yıl önce kızlarımızın çeyizlerinin en önemli parçasıydı. Kilim dokumak hamaratlığı en güzel motifi yapmaksa gelinin zekasını temsil ederdi\" dedi. Piyasada ucuz kilimlerin satılması, dünyaca ünlü Van kilimlerinin değerini düşürdüğünü söyleyen Özkahraman, “Biz burada kök boyadan elde ettiğimiz iplikler ile kilim yapıyoruz. Ve bu kilimlerin her santiminde el emeği göz nuru ve tarih var. Her bir kilim yaklaşık bir ayda dokunuyor ve satışa sunuluyor. Satışa sunulan kilimlerin ücreti de kadınlara veriliyor. Burada çalışan kadınlar bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor\" diye konuştu. Kadınlar tarafından dokunan Van kilimleri, Büyükşehir Belediyesi\'nin el sanatları atölyesinde satılırken, aynı zamanda kentin simgesel değeri olarak da ziyaretlerde devlet büyüklerine de hediye ediliyor.