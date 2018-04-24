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(Görüntülü Haber) Van'da kadına şiddete dikkat çekmek için sergi açtılar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açıldı

24 Nisan 2018 15:15

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açıldı. Fotoğraf sanatçıları Ali Dağer ve Necmettin Karaca\'nın stüdyo ortamında çektiği fotoğrafların satışından elde edilen gelir, şehit ailelerine bağışlandı. Erciş\'te sosyal sorumluluk projesi kapsamında dikkat çeken bir çalışmaya imza atıldı. İşadamı Osman Kaya\'nın desteği ile ilçede görev yapan öğretmen ve hemşirelerden destek alınarak fotoğraf sanatçıları Ali Dager ve Necmettin Karaca tarafından stüdyo artamında şiddeti anlatan fotoğraflar çekildi. Şiddeti anlatan 30 fotoğraf, Erciş Kaymakamlığı önünde sergilendi. Serginin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108\'inci Topçu Alay Komutanı Albay Murat Tumba, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Geçeci, Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Salih Şerbetçi katıldı. Sergilenen 30 fotoğraftan 22\'si ise sergiyi gezen davetliler tarafından satın alındı. Elde edilen gelir de şehit ailelerine bağışlandı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, işadamı Kaya ve fotoğraf Sanatçıları Dağer ve Karaca\'nın ülke için büyük önem taşıyan bir konuya dikkat çektiklerini belirterek teşekkür etti. Kaymakam Yaşar, \"Açılan bu sergi maalesef ülkemizin ve dünyanın gerçeğidir. Bu tarz etkinlikler çoğu zaman bizleri bir araya getirip, çözümler bulmamıza neden olabiliyor. Bu projenin önemli bir tarafı da Buradan elde edilecek gelirin şehit ailelere bağışlanmasıdır\" dedi.

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