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(Görüntülü Haber) Van'da kaçak ilaçlar ve 50 av tüfeği ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada çok sayıda tıbbi, zirai ilaç ve av tüfeği ele geçirildi

30 Kasım 2017 18:38

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada çok sayıda tıbbi, zirai ilaç ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ticaret yapan kişilerin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi, Hatuniye Mahallesi, Aşina Sokak\'ta park halindeki araçta  arama yaptı. Aramada 50 av tüfeği, 217 bin 990 tıbbi ilaç, bin 370 zirai ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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