(Görüntülü Haber) Van'da, Iraklı çocuğa biyonik kulak ameliyatı yapıldı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- DOĞUŞTAN işitme engelli, Iraklı 2,5 yaşındaki Danar Diyar Abdullah, Van\'da yapılan biyonik kulak operasyonu sayesinde artık duyabilecek. VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'nde, Irak\'ın kuzeyinde yaşayan doğuştan işitme engelli Danar Diyar Abdullah\'ın bir kulağına \'biyonik kulak\' olarak bilinen \'koklear implantasyon\' ameliyatı yapıldı. Danar Diyar\'ın kısa zaman sonra duyabileceği belirtildi. Yöntemin, doğumsal ya da sonradan gelişen ileri seviyede işitme kayıplarının tedavisinde uygulandığı, ameliyatla kulağa yerleştirilen bir alet yardımıyla işitme engelli kişinin yeniden duymaya başladığı kaydedildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, özellikle Irak\'ın kuzeyinden ve diğer bölgelerinden hastaların Van\'ı sağlık turizmi açısından tercih ettiğini belirterek, \"Bu son yapılan cerrahi operasyon, aslında birçok operasyonlarla beraber üniversitemizin çok etkin operasyonlar yapabildiğini gösteren bir olaydı. Kulak burun boğaz bölümünden hocamız Faruk Kıroğlu ve ekibi çok önemli operasyonlar yapıyorlar. Bugün yapılan tedavi yöntemi iki yönüyle dikkatimizi çekti. Birincisi, biyonik kulak şekliyle ameliyat yaptılar. Bu ameliyatı artık çok küçük yaştan itibaren yapabiliyorlar. Diğer husus da artık sağlık turizmi ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar etkisini gösteriyor. Özellikle Kuzey Irak\'tan ve Irak\'ın diğer bölgelerinden hastalarımız geliyor ve ameliyatlarını burada yapıyorlar. Bu yoğunluk her geçen gün artıyor. Bu cerrahi operasyonlar değişik alanlarda artarak devam edecek. Bizim temel amacımız halkımıza hizmettir. Bu hizmeti yaparken de özellikle bölgemizden İstanbul\'a, Ankara\'ya, büyük şehirlere sevk edilen hastaların mümkün oldukça kendi şehirlerinde tedavi olmasını hedefliyoruz\" dedi. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Ahmet Faruk Kıroğlu ise Van YYÜ Hastanesi\'nde yaptıkları 50 biyonik kulak ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Kıroğlu, şöyle konuştu: \"Son yaptığımız ameliyat biyonik kulak ameliyatı. Bu yeni bir ameliyat değil, 3 yıldır biz bu ameliyatı yapıyoruz. Yaklaşık şimdiye kadar 50 hastayı ameliyat ettik. Oldukça başarılı sonuçlarımız var. Bugünkü vakanın özelliği daha önce hitap ettiğimiz bölge Van ve çevresiyken, artık yurt dışından da Kuzey Irak ve İran\'dan da ülkemize hasta geliyor. Bugünkü hasta Kuzey Irak\'tan ülkemize gelen, doğuştan duyma problemi olan 2,5 yaşında bir çocuktu. Onu ameliyat ettik, oldukça başarılı geçti. Birkaç gün kendisini burada misafir ettikten sonra rehabilite olması için bulunduğu ülkeye, şehre göndereceğiz. Bu ameliyat ile dışarıdan sesleri alan bir cihaz, bu sesleri daha sonra elektriksel uyaranlara dönüştürüyor. İç kulakta salyangoz denilen işitmeyi alan yere bir elektrot vasıtasıyla iletiliyor. Ve elektrot sayesinde işitme sağlanmış oluyor. Ameliyat çok uzun bir ameliyat değil, yaklaşık 1,5 saat kadar sürüyor. Asıl önemli olan bundan sonra çocuğun rehabilite olacak eğitimler alması. Çünkü bu zamana kadar hiç duymayan bir çocuk ses ile tanışmış olacak. İki kulak da hiç duymuyor, biz tek kulağını ameliyat ettik. Ülkemizde 4 yaşından küçük çocukların her iki kulağına da yapılan ameliyatlar için SGK destek veriyor. 30 bin TL\'lik bir maliyeti var, devlet bunu karşılıyor. Uygun şartlar olursa 4 yaşından küçük çocukların her iki kulak ameliyatına, yetişkin bireylerin ise bir kulak için yapılan ameliyata SGK destek veriyor.\" Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Demir ise Türkiye\'nin büyük şehirlerinde ve hastanelerinde uygulanan tedavi yönteminin Van\'da da uygulandığını belirterek, şunları söyledi: \"Hastalara genelde burada teşhis konulur ama farklı sebeplerden, mahalle baskısından veya öteden beri gelen sebeplerden dolayı mutlaka büyükşehirlere, hastanelere gitme ihtiyacı hissederler. Sonradan büyük üniversitelerde, büyük şehirlerde yapılan her şeyin burada yapıldığını görünce geri dönüyürlar. Bu konuda da eskisi gibi bir direnç yok, illa başka şehirlere gideceğiz diye bir düşünceleri artık yok. Türkiye\'nin büyük şehirlerinde ne yapılıyorsa Van\'daki, hastanemizde o yapılıyor.\"