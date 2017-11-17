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(Görüntülü Haber) Van’da husumetli iki aile barıştırıldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- Van’da 4 yıl önce yaşanan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kavgada husumetli iki aile, Başkale Eski Belediye Başkanı ve Ertoşi Aşireti Lideri İskender Ertoş’un girişimleri ile barıştı

17 Kasım 2017 21:28

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- Van’da 4 yıl önce yaşanan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kavgada husumetli iki aile, Başkale Eski Belediye Başkanı ve Ertoşi Aşireti Lideri İskender Ertoş’un girişimleri ile barıştı. Van’ın İpekyolu ilçesinde birbirlerine akraba olan Caner ailesinin fertleri arasında 4 yıl önce çıkan kavga da 52 yaşındaki Hamit Caner’in hayatını kaybettiği kavganın tarafları Başkale eski Belediye Başkanı ve Ertoşi aşireti Lideri İskender Ertoş’un çabaları ile barıştırıldı. Taraflar kavganın meydana geldiği İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesinde Niyazi Caner\'in evinin bahçesinde bir araya geldi. Tarafları bir araya getiren Başkale eski Belediye Başkanı ve Ertoşi aşireti lideri İskender Ertoş husumetli olan iki aile arasında 4 yıl sonra barış sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini kırmayarak barışın sağlanmasına katkı sunan taraflara ve aşiret mensuplarına teşekkür eden Ertoş, \"4 yıl önce burada bir bina yakıldı. O kargaşada bizim bir kardeşimiz silahlı saldırıya uğradı ve vefat etti. İşte o günden bu güne kadar uğraşıyorduk. Allah’ımıza binlerce şükürler olsun biz bu barışı bir araya getirdik. Allah kavgaya sebep olanın cezasını versin. Barışı yapanlardan da Allah binlerce kez razı olsun. Biz bir aileyiz akrabayız. Biz mecburuz on kişi de ölse 50 kişi de ölse barışmak zorundayız. Allah bu barışa zerre i miskal katkı sunan herkesten razı olsun\" dedi. Olayda hayatını kaybeden Hamit Caner’in ağabeyi Niyazi Caner ve Ahmet Caner alkışlar arasında el sıkarak barıştılar. Taraflar daha sonra Ertoş’un ev sahipliğinde bir düğün salonunda verilen yemekte bir araya geldi.

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