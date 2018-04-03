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(Görüntülü Haber) Van'da 8 yaşındaki Berhan Kıyak'tan haber alınamıyor

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bulmak için UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile yakınları seferber oldu

03 Nisan 2018 12:17

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak\'ın bulmak için UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile yakınları seferber oldu. Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi\'nde akşam saatlerinde oynamak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Berhan Kıyak\'tan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Kurtarma ve güvenlik ekipleri, özellikle çocuğun mahallenin içinden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü. Arama çalışmaları bu yönde yoğun şekilde devam etti. Kayıp çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Şamran kanalında ve çevresinde yarın sabahtan itibaren arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

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